Atelier créatif « Mécarécup' », Espace culturel Lympia, Nice

Atelier créatif « Mécarécup' » Samedi 23 mai, 14h00 Espace culturel Lympia Alpes-Maritimes

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Atelier créatif « Mécarécup’ »

Animé par Jonathan Céjudo, professeur d’arts plastiques

Inspiré par les célèbres « Mécasculptures » de l’artiste Gilbert Valentin, cet atelier invite petits et grands à changer de regard sur nos objets du quotidien. Ici, on ne jette rien, on transforme des objets pour leur donner une seconde vie !

À partir d’un trésor de récupération (couverts dépareillés, rouages, ressorts et pièces mécaniques), devenez les ingénieurs-artistes de votre propre créature. Apprenez l’art de l’assemblage et de la métamorphose pour donner une seconde vie à la matière.

À partir de 10 ans – Durée : 2h

Espace culturel Lympia 2 Quai d’Entrecasteaux, 06300 Nice, France Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 33489045310 https://espacelympia.departement06.fr https://www.departement06.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 89 04 53 10 »}] Ouvert depuis 2017, l’espace culturel départemental Lympia met en lumière la richesse de la création artistique sous toutes ses formes (peinture, sculpture, photographie, dessin…) à travers des expositions temporaires de qualité et accessibles à tous. Terminus de la ligne 2 du tramway (station Port Lympia). Parking Entrecasteaux situé en face du bâtiment (payant).

Atelier créatif « Mécarécup’ »

©Association Atelier Les Archanges, Lilette et Gilbert Valentin / © E. Valentin