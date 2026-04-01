VTC 2026 Spring Port de Nice Nice
VTC 2026 Spring Port de Nice Nice mardi 9 juin 2026.
Nice
VTC 2026 Spring
Port de Nice Palais des Congrès OcéaNice Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-09
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-09
La 103e conférence IEEE sur les technologies automobiles 2026 VTC2026-Spring se tiendra à Nice, en France, au printemps 2026
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Port de Nice Palais des Congrès OcéaNice Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : VTC 2026 Spring
The 2026 IEEE 103rd Vehicular Technology Conference: VTC2026-Spring will be held in Nice, France Spring 2026.
L’événement VTC 2026 Spring Nice a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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