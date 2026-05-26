Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

1ere Conférence Européenne sur les commotions cérébrales liées au sport (ESCC 2026) Edhec Business School Nice

1ere Conférence Européenne sur les commotions cérébrales liées au sport (ESCC 2026) Edhec Business School Nice mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Edhec Business School

Adresse : 393 promenade des Anglais

Ville : 06200 Nice

Département : Alpes-Maritimes

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

Nice

1ere Conférence Européenne sur les commotions cérébrales liées au sport (ESCC 2026)

Edhec Business School 393 promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-10

Cet événement vise à sensibiliser le public, de partager des connaissances et de promouvoir les meilleures pratiques en matière de prévention, de diagnostic et de prise en charge des commotions cérébrales liées au sport.
  .

Edhec Business School 393 promenade des Anglais Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : European Sport Concussion Conference (ESCC)

The event aims to raise awareness, share knowledge and promote best practice in the prevention, diagnosis and management of sport-related concussions.

L’événement 1ere Conférence Européenne sur les commotions cérébrales liées au sport (ESCC 2026) Nice a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

À voir aussi à Nice (Alpes-Maritimes)