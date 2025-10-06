The Weeknd: After Hours Til Dawn Tour – ALLIANZ RIVIERA Nice

The Weeknd: After Hours Til Dawn Tour Début : 2026-07-21 à 19:00. Tarif : – euros.

LIVE NATION PRÉSENTE : THE WEEKND: After Hours Til Dawn TourDans la cadre de la tournée After Hours Til Dawn 2026, The Weeknd s’associe à nouveau à Global Citizen et au fond humanitaire du programme alimentaire XO des nations unies. 1€ sur chaque billet vendu sera reversé à ces 2 organisations SUPPORT ACT: Playboy CartiINFORMATION IMPORTANTE OBTENTION DES BILLETSLes billets pour cet évènement seront disponibles par internet uniquement et seront limités à 8 billets par acheteur.Les billets ne seront disponibles qu’au format e-tickets / m-tickets (aucun envoi postal, ni retrait magasin).Les billets e-tickets / m-tickets définitifs pourront être téléchargés depuis votre compte client quelques jours avant le concert.Vous recevrez un mail d’information dès que votre commande pourra être téléchargée.Les contremarques émises à l’issue de votre commande ne permettent pas l’entrée à l’événement.Vous devrez impérativement télécharger les e-tickets / m-tickets définitifs quelques jours avant l’événement.

ALLIANZ RIVIERA BOULEVARD DES JARDINIERS 06200 Nice 06