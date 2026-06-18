Cérémonie du 14 juillet au Mémorial de la Ferme de Richemont Saucats
Cérémonie du 14 juillet au Mémorial de la Ferme de Richemont Saucats mardi 14 juillet 2026.
Saucats
Cérémonie du 14 juillet au Mémorial de la Ferme de Richemont
2 Lieu-dit Richemont Saucats Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:30:00
fin : 2026-07-14 12:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Le 14 juillet 2026, se déroulera au lieu-dit La ferme de Richemont , à Saucats sur les lieux même du combat, une cérémonie en hommage à ces jeunes héros.
Cette cérémonie annuelle est la raison d’être de notre comité ; elle se composera de
De 09h45 à 10h45, une messe sera célébrée par le prêtre Pierre Maël PELLISSIER
A11h00, se tiendra la cérémonie officielle en présence des autorités civiles et militaires.
Un vin d’honneur sera offert par le comité et la commune de Saucats à l’issue de la cérémonie.
Présence d’un piquet d’honneur du 3° RMAT de Vayres
Nous souhaitons vous voir nombreux assister à cette célébration honorant la mémoire de ces jeunes tombés pour notre liberté. .
2 Lieu-dit Richemont Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 15 45 11 memorial.saucats@gmail.com
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English : Cérémonie du 14 juillet au Mémorial de la Ferme de Richemont
L’événement Cérémonie du 14 juillet au Mémorial de la Ferme de Richemont Saucats a été mis à jour le 2026-06-18 par Sud Bordeaux Tourisme
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