Cérémonie du 22 avril Stèle du Général de Gaulle Arvert

Cérémonie du 22 avril

Stèle du Général de Gaulle Route des Mathes Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 16:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Cérémonie du souvenir au Général de Gaulle.

.

Stèle du Général de Gaulle Route des Mathes Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Remembrance ceremony at Général de Gaulle.

L’événement Cérémonie du 22 avril Arvert a été mis à jour le 2026-02-05 par Royan Atlantique