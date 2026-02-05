Cérémonie du 22 avril Stèle du Général de Gaulle Arvert

Cérémonie du 22 avril

Stèle du Général de Gaulle Route des Mathes Arvert Charente-Maritime

Début : 2026-04-22 16:30:00
2026-04-22

Cérémonie du souvenir au Général de Gaulle.
Stèle du Général de Gaulle Route des Mathes Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36  mairie@ville-arvert.fr

Remembrance ceremony at Général de Gaulle.

L’événement Cérémonie du 22 avril Arvert a été mis à jour le 2026-02-05 par Royan Atlantique