PR N°11 Arvert Arvert Charente-Maritime

PR N°11 Arvert

PR N°11 Arvert Rue du 14 Juillet (départ) 17530 Arvert Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Au départ de la salle des fêtes d’Arvert, entre le bourg, les marais, les vignes, cette balade agréable vous permettra de découvrir la campagne Alvertonne.

https://royanatlantique.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/e3399964-12eb-427d-9550-782388104401/pr11-au-coeur-de-la-prequ-ile-arvert +33 5 46 08 21 00

English :

Departing from Arvert’s village hall, between the village, the marshes and the vineyards, this pleasant walk will enable you to discover the Alvertonne countryside.

Deutsch :

Ausgehend vom Festsaal in Arvert, zwischen dem Marktflecken, den Sümpfen und den Weinbergen, können Sie auf diesem angenehmen Spaziergang die Landschaft Alverts entdecken.

Italiano :

Con partenza dalla sala del villaggio di Arvert, questa piacevole passeggiata vi condurrà attraverso il villaggio, le paludi e i vigneti, permettendovi di scoprire la campagna di Alvertonne.

Español :

Con salida del ayuntamiento de Arvert, este agradable paseo le llevará a través del pueblo, las marismas y los viñedos, dándole la oportunidad de descubrir la campiña de Alvertonne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme