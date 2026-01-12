Presqu’île en Scène Salles des Fêtes d’Arvert Arvert
Presqu’île en Scène Salles des Fêtes d’Arvert Arvert samedi 18 avril 2026.
Presqu’île en Scène
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-18
Nous avons le plaisir de vous annoncer la 7ème édition du festival de théâtre Presqu’île en scène ! Organisé par le Foyer Rural d’Arvert.
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 59 65 71 foyerrural.arvert@gmail.com
English :
We are delighted to announce the 7th edition of the Presqu?île en scène theater festival! Organized by the Foyer Rural d?Arvert.
