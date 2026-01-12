Presqu’île en Scène Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

Presqu’île en Scène

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-18

Nous avons le plaisir de vous annoncer la 7ème édition du festival de théâtre Presqu’île en scène ! Organisé par le Foyer Rural d’Arvert.

.

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 59 65 71 foyerrural.arvert@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We are delighted to announce the 7th edition of the Presqu?île en scène theater festival! Organized by the Foyer Rural d?Arvert.

L’événement Presqu’île en Scène Arvert a été mis à jour le 2026-01-08 par Royan Atlantique