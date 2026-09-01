CÉRÉMONIE MAPUCHE Tourtoirac
samedi 19 septembre 2026 · Tourtoirac
Informations pratiques
Tourtoirac
CÉRÉMONIE MAPUCHE
Tourtoirac Dordogne
Tarif : 220 – 220 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Mapuche de deux jours avec nuit sur place, dans le cadre naturel du Camping Les Tourterelles. Un voyage intérieur et collectif rythmé par les chants, les tambours, le feu sacré et la présence de Trayenko. Tarif 220 € hors soins individuels.
Contact +33 6 62 02 75 30 .
Tourtoirac 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 02 75 30
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English : CÉRÉMONIE MAPUCHE
L’événement CÉRÉMONIE MAPUCHE Tourtoirac a été mis à jour le 2026-08-24 par Vézère Périgord Noir
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