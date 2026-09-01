Informations pratiques

Tourtoirac

CÉRÉMONIE MAPUCHE

Tourtoirac Dordogne

Tarif : 220 – 220 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Mapuche de deux jours avec nuit sur place, dans le cadre naturel du Camping Les Tourterelles. Un voyage intérieur et collectif rythmé par les chants, les tambours, le feu sacré et la présence de Trayenko. Tarif 220 € hors soins individuels.

Contact +33 6 62 02 75 30 .

Tourtoirac 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 02 75 30

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English : CÉRÉMONIE MAPUCHE

L’événement CÉRÉMONIE MAPUCHE Tourtoirac a été mis à jour le 2026-08-24 par Vézère Périgord Noir