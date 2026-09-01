LA PÉRIGORDINE ULTRA TRAIL Tourtoirac
dimanche 27 septembre 2026 · Tourtoirac
Informations pratiques
Tourtoirac
LA PÉRIGORDINE ULTRA TRAIL
Tourtoirac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
1re édition. Trois courses entre sentiers, forêts, ruisseaux et vallons Ultra Trail de 80 km et 1 550 m D+, Maxi Trail de 30 km et 650 m D+ avec possibilité de relais, et Trail de 12 km et 300 m D+. Une randonnée complète le programme.
Renseignements et Inscriptions su le site www.laperigordine.fr
1re édition. Trois courses entre sentiers, forêts, ruisseaux et vallons Ultra Trail de 80 km et 1 550 m D+, Maxi Trail de 30 km et 650 m D+ avec possibilité de relais, et Trail de 12 km et 300 m D+. Une randonnée complète le programme.
Contact +33 7 45 11 31 06.
Renseignements et Inscriptions su le site www.laperigordine.fr .
Tourtoirac 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 11 31 06
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English : LA PÉRIGORDINE ULTRA TRAIL
1st edition. Three races through trails, forests, streams, and valleys: an 80-km Ultra Trail with 1,550 m of elevation gain, a 30-km Maxi Trail with 650 m of elevation gain (with the option of a relay), and a 12-km Trail with 300 m of elevation gain. A hike rounds out the program.
For information and registration, visit www.laperigordine.fr
L’événement LA PÉRIGORDINE ULTRA TRAIL Tourtoirac a été mis à jour le 2026-08-25 par Vézère Périgord Noir
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