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AGENDA · Tourtoirac

LA PÉRIGORDINE ULTRA TRAIL Tourtoirac

dimanche 27 septembre 2026 · Tourtoirac

LA PÉRIGORDINE ULTRA TRAIL Tourtoirac

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Ville
24390 Tourtoirac
Département
Dordogne
Tarif

Tourtoirac

LA PÉRIGORDINE ULTRA TRAIL

Tourtoirac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

1re édition. Trois courses entre sentiers, forêts, ruisseaux et vallons Ultra Trail de 80 km et 1 550 m D+, Maxi Trail de 30 km et 650 m D+ avec possibilité de relais, et Trail de 12 km et 300 m D+. Une randonnée complète le programme.
Renseignements et Inscriptions su le site www.laperigordine.fr
1re édition. Trois courses entre sentiers, forêts, ruisseaux et vallons Ultra Trail de 80 km et 1 550 m D+, Maxi Trail de 30 km et 650 m D+ avec possibilité de relais, et Trail de 12 km et 300 m D+. Une randonnée complète le programme.
Contact +33 7 45 11 31 06.
Renseignements et Inscriptions su le site www.laperigordine.fr   .

Tourtoirac 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 11 31 06 

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English : LA PÉRIGORDINE ULTRA TRAIL

1st edition. Three races through trails, forests, streams, and valleys: an 80-km Ultra Trail with 1,550 m of elevation gain, a 30-km Maxi Trail with 650 m of elevation gain (with the option of a relay), and a 12-km Trail with 300 m of elevation gain. A hike rounds out the program.
For information and registration, visit www.laperigordine.fr

L’événement LA PÉRIGORDINE ULTRA TRAIL Tourtoirac a été mis à jour le 2026-08-25 par Vézère Périgord Noir

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