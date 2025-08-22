Ces enfants-là 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Ces enfants-là

Mercredi 11 novembre 2026 à partir de 14h30.

Samedi 14 novembre 2026 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11 14:30:00

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11 2026-11-14

Spectacle de la Cie Comme Quoi à partir de 7 ans.Enfants

Maria, Eddy, Louisa, Enzo habitent un village au milieu des vignes et des collines mais ne se sont jamais croisés. Un jour, ces enfants se rencontrent dans le seul petit parc avec le seul grand banc. Parfois ils mettent des écouteurs pour ne plus entendre, mais pour la première fois, ils découvrent qu’ils partagent une réalité que les adultes essaient de leur cacher le manque d’argent, la faim, les douleurs et cet écart que l’on sent parfois.







C’est dans ces échanges que naît leur première conscience de classe. Ensemble, ils trouvent la force de rêver et d’agir, transformant leur refuge en tremplin vers une rébellion déjà réparatrice. Ce lieu devient leur territoire, où ils trouvent la force d’imaginer autre chose. leur révolte sera créative, poétique et féroce.









Ecriture et mise en scène Elsa Lanzalotta

Assistant à la mise en scène Edoardo Mariani

Avec Ysé Araùjo Silva, Sylvain Poulaud, Loïc Risler, Mariana Tsantila .

16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A performance by the Comme Quoi Company. For ages 7 and up.

L’événement Ces enfants-là Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille