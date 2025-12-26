C’est décidé je deviens une connasse ! Auxerrexpo Auxerre
C’est décidé je deviens une connasse !
Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne
Tarif : 23 – 23 – EUR
Début : 2026-03-06 19:00:00
fin : 2026-03-06 22:30:00
2026-03-06
Dolorès est une jeune femme coincée, gentille et timide mais aujourd’hui c’est décidé elle veut devenir une connasse !
Alex son ami bourreau des cœurs va donc lui montrer l’art et la manière de parvenir à ses fins… Ruses et reparties grinçantes feront de la rencontre amoureuse un vrai délice.
Vous aussi vous saurez comment mettre un homme dans votre poche en étant une parfaite connasse !
Ne manquez pas la comédie phénomène qui a déjà fait hurler de rire plus de 250.000 personnes ! .
