C’est décidé je deviens une connasse ! Auxerrexpo Auxerre

C’est décidé je deviens une connasse !

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l'Yonne Auxerre Yonne

Tarif : 23 EUR

2026-03-06 19:00:00

2026-03-06 22:30:00

2026-03-06

Dolorès est une jeune femme coincée, gentille et timide mais aujourd’hui c’est décidé elle veut devenir une connasse !

Alex son ami bourreau des cœurs va donc lui montrer l’art et la manière de parvenir à ses fins… Ruses et reparties grinçantes feront de la rencontre amoureuse un vrai délice.

Vous aussi vous saurez comment mettre un homme dans votre poche en étant une parfaite connasse !

Ne manquez pas la comédie phénomène qui a déjà fait hurler de rire plus de 250.000 personnes ! .

89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

