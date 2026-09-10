C’est la fête à Nantes Nord ! Quartier Nantes Nord Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Rendez-vous les 12, 16, 25 et 26 septembre à Nantes Nord !Au programme :???? Samedi 12 septembre : Forum des associations et 20 ans la Maison de quartier La Mano???? Mercredi 16 septembre : Un sommet pour l’emploi – Descendez en rappel depuis une tour???? Vendredi 25 septembre : Découvrez le nouveau pôle associatif Séraphine de Senlis???? Samedi 26 septembre : Fêtez les 10 ans de la transformation du quartierUne journée pour mieux comprendre les transformations du quartier et rencontrer ceux qui le font vivre.

Quartier Nantes Nord Nantes Nord Nantes 44300

http://metropole.nantes.fr/projet-nantes-nord



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