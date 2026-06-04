C’est les vacances ! Stages multi-activités 11-15 ans Cercle Paul Bert Rapatel-Poterie Rennes 29 juin – 27 août Ille-et-Vilaine

Selon quotient familial pour les stages

Bouge, créé, profite… Tes vacances commencent ici !

Stages multi-activités à destination des 11/15 ans (sports, activités manuelles, cuisine, sorties…) + activités à la carte pour l’été.

Durée : 4 à 5 jours pour les stages / à la demi journée pour

Horaires : 9h30-17h30 + certaines soirées

Inscription pour la semaine complète ou à la carte.

Scanner le QRcode pour accéder aux modalités d’inscriptions, aux programmes d’animation !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-29T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-27T17:30:00.000+02:00

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Cercle Paul Bert Rapatel-Poterie 3 rue de Rapatel 35200 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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