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C’est les vacances ! Stages multi-activités 11-15 ans Cercle Paul Bert Rapatel-Poterie Rennes

C’est les vacances ! Stages multi-activités 11-15 ans Cercle Paul Bert Rapatel-Poterie Rennes

C’est les vacances ! Stages multi-activités 11-15 ans Cercle Paul Bert Rapatel-Poterie Rennes lundi 29 juin 2026.

Lieu : Cercle Paul Bert Rapatel-Poterie

Adresse : 3 rue de Rapatel 35200 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

C’est les vacances ! Stages multi-activités 11-15 ans Cercle Paul Bert Rapatel-Poterie Rennes 29 juin – 27 août Ille-et-Vilaine

Selon quotient familial pour les stages

Bouge, créé, profite… Tes vacances commencent ici !

Stages multi-activités à destination des 11/15 ans (sports, activités manuelles, cuisine, sorties…) + activités à la carte pour l’été.
Durée : 4 à 5 jours pour les stages / à la demi journée pour
Horaires : 9h30-17h30 + certaines soirées
Inscription pour la semaine complète ou à la carte.
Scanner le QRcode pour accéder aux modalités d’inscriptions, aux programmes d’animation !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-29T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-27T17:30:00.000+02:00

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Cercle Paul Bert Rapatel-Poterie 3 rue de Rapatel 35200 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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