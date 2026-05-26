Exposition Hors Sol – visite croisée avec la ferme Microphone Les Ateliers du Vent Rennes Dimanche 28 juin, 16h00 Ille-et-Vilaine

Visite croisée de l’exposition Hors Sol avec la ferme Microphone

**HORS-SOL • VISITE CROISÉE AVEC LA FERME MICROPHONE**

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**Dimanche 28 juin 2026, 16h-17h**

**Accès libre et gratuit**

Créatrice sonore et chanteuse, Céline Le Corre co-fonde les Ateliers du Vent en 1996.

En 2024, elle s’installe comme paysanne maraîchère bio à Chantepie et crée la Ferme Microphone, un espace où le maraîchage devient aussi un terrain d’exploration sensible reliant pratiques agricoles et écoute des paysages sonores.

Céline Le Corre est invitée dans le cadre de l’exposition _Hors-sol_ (11 juin – 12 juillet aux Ateliers du Vent) pour une visite partagée avec la médiatrice Lucie Robin et Marin Esnault, commissaire associé de l’exposition. Cette visite propose un nouveau regard sur les œuvres présentées, à travers le prisme du maraîchage bio et des enjeux d’une agriculture alternative et contemporaine.

**HORS-SOL**

Exposition collective organisée par les Ateliers du Vent, Capsule Galerie et Vivarium, dans le cadre d’Exporama : rendez-vous estival de l’art contemporain proposé par la Ville de Rennes et Rennes Métropole.

Du 11 juin au 12 juillet 2026

Horaires de l’exposition

Jeudi et vendredi : 16h-20h / samedi et dimanche : 14h-18h

Accès libre et gratuit

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Présence d’une médiatrice sur les heures d’ouverture de l’exposition

Visites accompagnées tous les jours (gratuit sans réservation) : jeudi et vendredi à 18h + samedi et dimanche à 16h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-28T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-28T17:00:00.000+02:00

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https://www.lesateliersduvent.org/

Les Ateliers du Vent 59 Rue Alexandre Duval, Rennes, France Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

02 99 27 75 56



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