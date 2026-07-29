C’est mon patrimoine ! Les chemins de Compostelle Maison du Pâtissier Périgueux
vendredi 23 octobre 2026 · Maison du Pâtissier · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
C’est mon patrimoine ! Les chemins de Compostelle
Maison du Pâtissier 2 Rue Saint-Louis Périgueux Dordogne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 16:30:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23
Rencontre avec l’artiste-photographe Eric Solé et présentation des travaux qu’il a menés dans le cadre de l’opération C’est mon patrimoine ! avec des jeunes de différents quartiers de la ville. Après la découverte croisée de l’itinéraire des chemins de Compostelle dans la ville, les jeunes auront proposé toute la semaine leur vision photographique de cet itinéraire reconnu à l’UNESCO, mais parfois méconnu au coin de leur rue !
RDV à la Maison du Pâtissier.
Organisé par la Ville d’Art et d’Histoire
Gratuit .
Maison du Pâtissier 2 Rue Saint-Louis Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 12 accueil@destination-perigueux.fr
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English : C’est mon patrimoine ! Les chemins de Compostelle
L’événement C’est mon patrimoine ! Les chemins de Compostelle Périgueux a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Communal de Périgueux
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