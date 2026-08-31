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AGENDA · Bédée

C’est pas sorcière ! Saison Culturelle Bédée Bédée

vendredi 5 mars 2027 · Bédée

Informations pratiques

Début
vendredi 5 mars 2027
Fin
vendredi 5 mars 2027
Heure de début
20:30:00
Ville
35137 Bédée
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Bédée

C’est pas sorcière ! Saison Culturelle Bédée

Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-05 20:30:00
fin : 2027-03-05

Date(s) :
2027-03-05

Le 5 mars à 20h30, LaCoustik accueille le spectacle C’est pas Sorcière ! dans le cadre de la saison culturelle.

C’est pas Sorcière ! est une création théâtrale hybride qui explore la question de la contraception en mêlant témoignages sensibles et scènes clownesques. Elles s’inscrit dans une démarche de sensibilisation et de réflexion sur l’histoire complexe et controversée de la contraception, ainsi que sur les injonctions politiques, sociétales et intimes qui l’accompagnent. Un spectacle engagé qui ouvre le dialogue autour d’une responsabilité contraceptive partagée.

Dès 14 ans et plus.
Durée 52 min.
Payant. Gratuit -18 ans.   .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement C’est pas sorcière ! Saison Culturelle Bédée Bédée a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Montfort Communauté

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