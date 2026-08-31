Informations pratiques

Bédée

C’est pas sorcière ! Saison Culturelle Bédée

Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-05 20:30:00

fin : 2027-03-05

Date(s) :

2027-03-05

Le 5 mars à 20h30, LaCoustik accueille le spectacle C’est pas Sorcière ! dans le cadre de la saison culturelle.

C’est pas Sorcière ! est une création théâtrale hybride qui explore la question de la contraception en mêlant témoignages sensibles et scènes clownesques. Elles s’inscrit dans une démarche de sensibilisation et de réflexion sur l’histoire complexe et controversée de la contraception, ainsi que sur les injonctions politiques, sociétales et intimes qui l’accompagnent. Un spectacle engagé qui ouvre le dialogue autour d’une responsabilité contraceptive partagée.

Dès 14 ans et plus.

Durée 52 min.

Payant. Gratuit -18 ans. .

Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement C’est pas sorcière ! Saison Culturelle Bédée Bédée a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Montfort Communauté