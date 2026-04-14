C’est quoi ça ?, MAM de l’Etoile, L’Étoile

C’est quoi ça ? Vendredi 19 juin, 09h30 MAM de l’Etoile Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T09:30:00+02:00 – 2026-06-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T09:30:00+02:00 – 2026-06-19T10:00:00+02:00

MAM de l’Etoile 16 rue Saint Martin 80830 l’etoile L’Étoile 80830 Somme Hauts-de-France

Spectacle pour la MAM de l’Etoile. Bulles de Théâtre

Alex-Imé