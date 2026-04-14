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C’est quoi ça ?, MAM de l’Etoile, L’Étoile

C’est quoi ça ?, MAM de l’Etoile, L’Étoile

C’est quoi ça ?, MAM de l’Etoile, L’Étoile vendredi 19 juin 2026.

Lieu : MAM de l'Etoile

Adresse : 16 rue Saint Martin 80830 l'etoile

Ville : 80830 L'Étoile

Département : Somme

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

C’est quoi ça ? Vendredi 19 juin, 09h30 MAM de l’Etoile Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T09:30:00+02:00 – 2026-06-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-06-19T09:30:00+02:00 – 2026-06-19T10:00:00+02:00

MAM de l’Etoile 16 rue Saint Martin 80830 l’etoile L’Étoile 80830 Somme Hauts-de-France
Spectacle pour la MAM de l’Etoile. Bulles de Théâtre

Alex-Imé

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