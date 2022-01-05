Les peintres au Prieuré de Moreaucourt L’Étoile

Les peintres au Prieuré de Moreaucourt

Route Départementale 912 L’Étoile Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Le dimanche 5 juillet 2026, de 10h à 17h, le Prieuré de Moreaucourt, situé dans la commune de L’Étoile, accueille la Journée des peintres, un rendez-vous artistique et patrimonial en plein air, en entrée libre.

Dans ce cadre exceptionnel, les artistes peintres investiront les vestiges du prieuré pour faire dialoguer leurs œuvres avec l’histoire du lieu. La tour Renaissance, échancrée en pas de moineau, domine un parc paysager aménagé en jardin archéologique, dont les lignes végétales restituent le tracé des anciens bâtiments monastiques et plongent les visiteurs dans l’univers symbolique du Moyen Âge.

Niché au bord de la rivière Nièvre, ce site hors du temps mêle ruines, murs de pierre, iris, vieux tilleul et nature généreuse. Le public est invité à flâner librement, à observer les artistes à l’œuvre et à profiter de l’atmosphère paisible et inspirante de ce lieu propice à la contemplation et au ressourcement.

Un moment de rencontre entre art, nature et patrimoine, à savourer tout au long de la journée.

Journée ouverte aux artistes amateurs et professionnels. N’hésitez pas à demander un dossier d’inscription !

Informations et inscriptions

Maison du Tourisme Nièvre et Somme 5 chemin de Halage 80310 Picquigny

03 22 51 46 85

officedetourisme@nievresomme.fr

Le dimanche 5 juillet 2026, de 10h à 17h, le Prieuré de Moreaucourt, situé dans la commune de L’Étoile, accueille la Journée des peintres, un rendez-vous artistique et patrimonial en plein air, en entrée libre.

Dans ce cadre exceptionnel, les artistes peintres investiront les vestiges du prieuré pour faire dialoguer leurs œuvres avec l’histoire du lieu. La tour Renaissance, échancrée en pas de moineau, domine un parc paysager aménagé en jardin archéologique, dont les lignes végétales restituent le tracé des anciens bâtiments monastiques et plongent les visiteurs dans l’univers symbolique du Moyen Âge.

Niché au bord de la rivière Nièvre, ce site hors du temps mêle ruines, murs de pierre, iris, vieux tilleul et nature généreuse. Le public est invité à flâner librement, à observer les artistes à l’œuvre et à profiter de l’atmosphère paisible et inspirante de ce lieu propice à la contemplation et au ressourcement.

Un moment de rencontre entre art, nature et patrimoine, à savourer tout au long de la journée.

Journée ouverte aux artistes amateurs et professionnels. N’hésitez pas à demander un dossier d’inscription !

Informations et inscriptions

Maison du Tourisme Nièvre et Somme 5 chemin de Halage 80310 Picquigny

03 22 51 46 85

officedetourisme@nievresomme.fr .

Route Départementale 912 L’Étoile 80830 Somme Hauts-de-France +33 3 22 51 46 85 officedetourisme@nievresomme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Sunday, July 5, 2026, from 10 a.m. to 5 p.m., the Prieuré de Moreaucourt, located in the commune of L?Étoile, will host Painters’ Day, an open-air artistic and heritage event with free admission.

In this exceptional setting, painters will take over the remains of the priory to create a dialogue between their works and the history of the site. The Renaissance tower, indented in a sparrow’s pace, dominates a landscaped park laid out as an archaeological garden, whose vegetal lines reproduce the layout of the former monastic buildings and plunge visitors into the symbolic world of the Middle Ages.

Nestling on the banks of the River Nièvre, this timeless site combines ruins, stone walls, irises, old lime trees and generous natural surroundings. The public is invited to stroll freely, observe the artists at work and enjoy the peaceful, inspiring atmosphere of a place conducive to contemplation and rejuvenation.

A moment of encounter between art, nature and heritage, to be enjoyed throughout the day.

Open to amateur and professional artists. Don’t hesitate to ask for a registration form!

Information and registration:

Maison du Tourisme Nièvre et Somme ? 5 chemin de Halage ? 80310 Picquigny

03 22 51 46 85

officedetourisme@nievresomme.fr

L’événement Les peintres au Prieuré de Moreaucourt L’Étoile a été mis à jour le 2022-01-05 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme