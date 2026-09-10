Informations pratiques

« C’est quoi ce chantier ?! » exposition de maquettes d’ados 15 – 18 octobre Café des Marchandises Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T11:00:00+02:00 – 2026-10-15T23:30:00+02:00

Fin : 2026-10-18T11:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

Pendant trois jours de juin 2026, des adolescent·es nantais·es sont parti·es à la découverte du grand chantier de mobilités qui transforme l’ouest de l’Île de Nantes. Que se passe-t-il derrière les palissades ? Pourquoi ces travaux ? Quels métiers les rendent possibles ? Et à quoi ressemblera ce secteur demain ? Autant de questions qui ont guidé leur exploration.

Après une enquête de terrain, des rencontres de professionnel·les et d’habitant·es, ils et elles ont imaginé et présenté de nouvelles propositions pour ce territoire, rappelant que la ville est un projet collectif en constante évolution.

Les projets sont à découvrir pour les Journées Nationales de l’Architecture au Café des Marchandises, rue des marchandises, sur l’île de Nantes.

Horaires du Café des Marchandises:

Jeudi 11h-23h30

Vendredi 11h-23h30

Samedi 11h-23h30

Dimanche 11h-18h

Café des Marchandises 12 rue des marchandises, nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Exposition de projets créés par des collégien·nes de 11-14 ans pour réinventer le boulevard Léon Bureau et le pont Anne de Bretagne

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