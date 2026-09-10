« C’est quoi ce chantier ?! » exposition de maquettes d’ados, Café des Marchandises, Nantes
jeudi 15 octobre 2026 · Café des Marchandises · Nantes
Informations pratiques
« C’est quoi ce chantier ?! » exposition de maquettes d’ados 15 – 18 octobre Café des Marchandises Loire-Atlantique
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T11:00:00+02:00 – 2026-10-15T23:30:00+02:00
Fin : 2026-10-18T11:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00
Pendant trois jours de juin 2026, des adolescent·es nantais·es sont parti·es à la découverte du grand chantier de mobilités qui transforme l’ouest de l’Île de Nantes. Que se passe-t-il derrière les palissades ? Pourquoi ces travaux ? Quels métiers les rendent possibles ? Et à quoi ressemblera ce secteur demain ? Autant de questions qui ont guidé leur exploration.
Après une enquête de terrain, des rencontres de professionnel·les et d’habitant·es, ils et elles ont imaginé et présenté de nouvelles propositions pour ce territoire, rappelant que la ville est un projet collectif en constante évolution.
Les projets sont à découvrir pour les Journées Nationales de l’Architecture au Café des Marchandises, rue des marchandises, sur l’île de Nantes.
Horaires du Café des Marchandises:
Jeudi 11h-23h30
Vendredi 11h-23h30
Samedi 11h-23h30
Dimanche 11h-18h
Café des Marchandises 12 rue des marchandises, nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
Exposition de projets créés par des collégien·nes de 11-14 ans pour réinventer le boulevard Léon Bureau et le pont Anne de Bretagne
ardepa
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Jeudi des Fabriques – Cie Ultrasonore : Pensée à l’instant dite, La Fabrique Chantenay-Bellevue, Nantes 10 septembre 2026
- Blind test, quiz et mini jeux – Taproom Aerofab Nantes, Taproom Aerofab, Nantes 10 septembre 2026
- Concert de Sessualità à La Générale, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- CHERS PARENTS, Théâtre 100 Noms, NANTES 10 septembre 2026
- Carte Blanche – Bingo-Karaoké, Mystère Comedy Club, Nantes 10 septembre 2026