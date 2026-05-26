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C’est quoi l’amour? rue du Pressoir Huriel

C’est quoi l’amour? rue du Pressoir Huriel lundi 29 juin 2026.

Lieu : rue du Pressoir

Adresse : Salles des fêtes

Ville : 03380 Huriel

Département : Allier

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 3.5 3.5 Tarif réduit -16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Huriel

C’est quoi l’amour?

rue du Pressoir Salles des fêtes Huriel Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 20:30:00
fin : 2026-06-29

Date(s) :
2026-06-29

Film de Fabien Gorgeart avec Laure Calamy, Vincent Macaigne
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rue du Pressoir Salles des fêtes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98  udaar03@wanadoo.fr

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English :

Film by Fabien Gorgeart with Laure Calamy, Vincent Macaigne

L’événement C’est quoi l’amour? Huriel a été mis à jour le 2026-05-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ

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