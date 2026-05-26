C’est quoi l’amour? rue du Pressoir Huriel
C’est quoi l’amour? rue du Pressoir Huriel lundi 29 juin 2026.
Huriel
C’est quoi l’amour?
rue du Pressoir Salles des fêtes Huriel Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 20:30:00
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
Film de Fabien Gorgeart avec Laure Calamy, Vincent Macaigne
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rue du Pressoir Salles des fêtes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
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English :
Film by Fabien Gorgeart with Laure Calamy, Vincent Macaigne
L’événement C’est quoi l’amour? Huriel a été mis à jour le 2026-05-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ
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