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Festimusic Stade Louis COTINEAU Huriel

Festimusic Stade Louis COTINEAU Huriel vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Stade Louis COTINEAU

Adresse : 24 rue de le République

Ville : 03380 Huriel

Département : Allier

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Huriel

Festimusic

Stade Louis COTINEAU 24 rue de le République Huriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Ce week-end, c’est le grand retour du Festimusic à Huriel !
Un rendez-vous annuel à ne surtout pas louper, organisé par l’association Triofestif !✨
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Stade Louis COTINEAU 24 rue de le République Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 20 58 09  triofestif.secretariat@gmail.com

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English :

This weekend sees the return of Festimusic to Huriel!
An annual event not to be missed, organized by the Triofestif association!

L’événement Festimusic Huriel a été mis à jour le 2026-04-20 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ

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