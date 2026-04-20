Festimusic Stade Louis COTINEAU Huriel
Festimusic Stade Louis COTINEAU Huriel vendredi 3 juillet 2026.
Huriel
Festimusic
Stade Louis COTINEAU 24 rue de le République Huriel Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-04 00:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Ce week-end, c’est le grand retour du Festimusic à Huriel !
Un rendez-vous annuel à ne surtout pas louper, organisé par l’association Triofestif !✨
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Stade Louis COTINEAU 24 rue de le République Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 20 58 09 triofestif.secretariat@gmail.com
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English :
This weekend sees the return of Festimusic to Huriel!
An annual event not to be missed, organized by the Triofestif association!
L’événement Festimusic Huriel a été mis à jour le 2026-04-20 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ
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