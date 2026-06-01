Le quartier des archéologues Inrap sous la halle d’Huriel, Place de la Toque, Huriel

Le quartier des archéologues Inrap sous la halle d’Huriel Samedi 13 juin, 10h00 Place de la Toque Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Installés sous la halle de la place de la Toque à Huriel, les archéologues de l’Inrap vous accueilleront afin de vous faire découvrir l’archéologie préventive, leur métier et les premiers résultats de la fouille en cours d’une partie de l’ensemble castral d’Huriel. Au programme, les animations Archéomaquette, Â toi de jouer comme un chevalier du Moyen Âge !, L’art gaulois, les vases peints des Arvernes et l’exposition sur l’archéologie du bâti,…

Journée organisée en partenariat avec la ville d’Huriel

Entrée libre

La halle sera le lieu de départ pour les visites commentées de la fouille (Inscription sur place). Départ des visites toutes les 30 mn, démarrage à 10 h.

Place de la Toque Place de la Toque 03380 Huriel Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Venez rencontrer les archéologues de l’Inrap installés sous la halle de la place de la Toque à Huriel. Au programme : animation, jeux, exposition, échanges

© Myr Muratet, Inrap