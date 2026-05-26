80 ans USTH Stade d’Huriel Huriel
80 ans USTH Stade d’Huriel Huriel samedi 13 juin 2026.
Huriel
80 ans USTH
Stade d’Huriel Avenue de la République Huriel Allier
Tarif : 10 – 10 – EUR
Repas du soir
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 00:58:00
Date(s) :
2026-06-13
Le club de Football d’Huriel fête les 80 ans de sa création.
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Stade d’Huriel Avenue de la République Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 06 25 67
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English :
Huriel Football Club celebrates its 80th anniversary.
L’événement 80 ans USTH Huriel a été mis à jour le 2026-05-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ
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