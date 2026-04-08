Exposition George Sand, 150 ans de modernité avenue de la Toque Huriel

Huriel

Exposition George Sand, 150 ans de modernité

avenue de la Toque Donjon de la Toque Huriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-08-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

✨ Exposition exceptionnelle à Huriel ! ✨



À l’occasion des 150 ans de modernité de George Sand (1876-2026), venez découvrir une exposition dédiée à cette grande figure de la littérature française

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avenue de la Toque Donjon de la Toque Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 22 tourisme@cc-pays-huriel.com

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English :

? Exceptional exhibition in Huriel! ?



To mark the 150th anniversary of the modernity of George Sand (1876-2026), come and discover an exhibition dedicated to this great figure of French literature

L’événement Exposition George Sand, 150 ans de modernité Huriel a été mis à jour le 2026-04-08 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ