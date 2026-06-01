Chantier de fouille Inrap avenue de la Toque à Huriel, Place de la Toque, Huriel

Chantier de fouille Inrap avenue de la Toque à Huriel Samedi 13 juin, 10h00, 13h30 Place de la Toque Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Venez rencontrer et échanger avec les archéologues de l’Inrap qui mènent une fouille préventive depuis mai et jusqu’à mi-juin 2026, avenue de la Toque, en amont d’un projet immobilier par la commune d’Huriel.

La parcelle concernée par cette fouille archéologique se situe à proximité immédiate du donjon roman de la Toque, conservé sur une hauteur de près de 33 m. Les vestiges en cours de fouille concernent un système castral secondaire complexe, associant fossés, enceintes et bâtiments, le tout inscrit dans la longue durée et fortement remanié jusqu’à l’Époque contemporaine.

Journée organisée en partenariat avec la ville d’Huriel

Rendez-vous place de la Toque, sous la halle. Inscription sur place.

Départ des visites toutes les 30 mn, démarrage à 10 h.

Place de la Toque Place de la Toque 03380 Huriel Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ouverture exceptionnelle au public de la fouille. Des visites commentées par les archéologues de l’Inrap vous permettront de découvrir les vestiges médiévaux au pied du donjon roman de la Toque

© Christel Fraisse, Inrap