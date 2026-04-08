Huriel

Fête de la musique

Place de la Toque Huriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Ne manquez pas la fête de la musique !

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Place de la Toque Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08 culture@huriel.fr

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Don’t miss the fête de la musique!

L’événement Fête de la musique Huriel a été mis à jour le 2026-04-08 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ