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Fête de la musique Huriel

Fête de la musique Huriel dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place de la Toque

Ville : 03380 Huriel

Département : Allier

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Huriel

Fête de la musique

Place de la Toque Huriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Ne manquez pas la fête de la musique !
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Place de la Toque Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08  culture@huriel.fr

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English :

Don’t miss the fête de la musique!

L’événement Fête de la musique Huriel a été mis à jour le 2026-04-08 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ

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