Fête de la musique Huriel
Fête de la musique Huriel dimanche 21 juin 2026.
Huriel
Fête de la musique
Place de la Toque Huriel Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Ne manquez pas la fête de la musique !
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Place de la Toque Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08 culture@huriel.fr
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L’événement Fête de la musique Huriel a été mis à jour le 2026-04-08 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ