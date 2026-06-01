Futur jardin climatique Huriel Huriel
Futur jardin climatique Huriel Huriel samedi 20 juin 2026.
Huriel
Futur jardin climatique Huriel
Huriel Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 12:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez imaginer avec nous le futur jardin climatique d’Huriel !
La Communauté de communes du Pays d’Huriel lance une concertation citoyenne pour imaginer l’avenir d’une parcelle dédiée à la nature, à la biodiversité, à l’agriculture et au partage.
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Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 63 36
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English :
Join us in imagining the future climate garden of Huriel!
The Communauté de communes du Pays d?Huriel is launching a public consultation to imagine the future of a plot dedicated to nature, biodiversity, agriculture and sharing.
L’événement Futur jardin climatique Huriel Huriel a été mis à jour le 2026-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ
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