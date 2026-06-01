Huriel

Futur jardin climatique Huriel

Huriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez imaginer avec nous le futur jardin climatique d’Huriel !

La Communauté de communes du Pays d’Huriel lance une concertation citoyenne pour imaginer l’avenir d’une parcelle dédiée à la nature, à la biodiversité, à l’agriculture et au partage.

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Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 63 36

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English :

Join us in imagining the future climate garden of Huriel!

The Communauté de communes du Pays d?Huriel is launching a public consultation to imagine the future of a plot dedicated to nature, biodiversity, agriculture and sharing.

L’événement Futur jardin climatique Huriel Huriel a été mis à jour le 2026-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ