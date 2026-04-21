Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Goûter d’exception diffusion de Bastien et Bastienne Micro Folie Pays d’Huriel Huriel

Goûter d’exception diffusion de Bastien et Bastienne Micro Folie Pays d’Huriel Huriel samedi 20 juin 2026.

Lieu : Micro Folie Pays d'Huriel

Adresse : 11 rue Jean de Brosse

Ville : 03380 Huriel

Département : Allier

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Huriel

Goûter d’exception diffusion de Bastien et Bastienne

Micro Folie Pays d’Huriel 11 rue Jean de Brosse Huriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

️La Micro-Folie vous invite à un goûter d’exception !

Pour la 1ere fois, l’Opéra national de Paris a le plaisir de vous proposer la diffusion de la captation d’un opéra de Mozart, Bastien et Bastienne.
  .

Micro Folie Pays d’Huriel 11 rue Jean de Brosse Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 52 72  micro-folie@cc-pays-huriel.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

micro-Folie invites you to an exceptional tea party!

For the 1st time, the Opéra national de Paris is pleased to offer you the broadcast of the recording of a Mozart opera, Bastien et Bastienne.

L’événement Goûter d’exception diffusion de Bastien et Bastienne Huriel a été mis à jour le 2026-04-21 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ

À voir aussi à Huriel (Allier)