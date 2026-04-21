Goûter d’exception diffusion de Bastien et Bastienne Micro Folie Pays d’Huriel Huriel
Goûter d’exception diffusion de Bastien et Bastienne Micro Folie Pays d’Huriel Huriel samedi 20 juin 2026.
Huriel
Goûter d’exception diffusion de Bastien et Bastienne
Micro Folie Pays d’Huriel 11 rue Jean de Brosse Huriel Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
️La Micro-Folie vous invite à un goûter d’exception !
Pour la 1ere fois, l’Opéra national de Paris a le plaisir de vous proposer la diffusion de la captation d’un opéra de Mozart, Bastien et Bastienne.
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Micro Folie Pays d’Huriel 11 rue Jean de Brosse Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 52 72 micro-folie@cc-pays-huriel.com
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English :
micro-Folie invites you to an exceptional tea party!
For the 1st time, the Opéra national de Paris is pleased to offer you the broadcast of the recording of a Mozart opera, Bastien et Bastienne.
L’événement Goûter d’exception diffusion de Bastien et Bastienne Huriel a été mis à jour le 2026-04-21 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ