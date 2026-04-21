Goûter d’exception diffusion de Bastien et Bastienne Micro Folie Pays d’Huriel Huriel

Huriel

Goûter d’exception diffusion de Bastien et Bastienne

Micro Folie Pays d’Huriel 11 rue Jean de Brosse Huriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

️La Micro-Folie vous invite à un goûter d’exception !



Pour la 1ere fois, l’Opéra national de Paris a le plaisir de vous proposer la diffusion de la captation d’un opéra de Mozart, Bastien et Bastienne.

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Micro Folie Pays d’Huriel 11 rue Jean de Brosse Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 52 72 micro-folie@cc-pays-huriel.com

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English :

micro-Folie invites you to an exceptional tea party!



For the 1st time, the Opéra national de Paris is pleased to offer you the broadcast of the recording of a Mozart opera, Bastien et Bastienne.

L’événement Goûter d’exception diffusion de Bastien et Bastienne Huriel a été mis à jour le 2026-04-21 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ