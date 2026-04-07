Huriel

Fête médiévale

Parc de la Toque Huriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

La grande fête médiévale d’Huriel se tiendra les 6 et 7 juin 2026, dans le parc de la Toque. Ne ratez pas cet évènement majeur de la vie culturelle Huriéloise !

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Parc de la Toque Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08 culture@huriel.fr

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English :

Huriel’s big medieval festival will be held on June 6 and 7, 2026, in the Parc de la Toque. Don’t miss this major event in Huriel’s cultural life!

L’événement Fête médiévale Huriel a été mis à jour le 2026-04-07 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ