Fête médiévale Huriel
Fête médiévale Huriel samedi 6 juin 2026.
Huriel
Fête médiévale
Parc de la Toque Huriel Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
La grande fête médiévale d’Huriel se tiendra les 6 et 7 juin 2026, dans le parc de la Toque. Ne ratez pas cet évènement majeur de la vie culturelle Huriéloise !
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Parc de la Toque Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 60 08 culture@huriel.fr
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English :
Huriel’s big medieval festival will be held on June 6 and 7, 2026, in the Parc de la Toque. Don’t miss this major event in Huriel’s cultural life!
L’événement Fête médiévale Huriel a été mis à jour le 2026-04-07 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ