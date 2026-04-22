Atelier floral L’atelier Botanique Huriel
Atelier floral L’atelier Botanique Huriel samedi 30 mai 2026.
Huriel
Atelier floral
L’atelier Botanique 4 place du Monument-aux-Morts Huriel Allier
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 16:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez partager un moment créatif et doux à l’Atelier Botanique
Préparez un bouquet de fleurs structuré spécial Fête des Mamans pour offrir un cadeau unique et fait avec amour.
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L’atelier Botanique 4 place du Monument-aux-Morts Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 79 15 20 07 latelierbotani-que03@gmail.com
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English :
Come and share a sweet and creative moment at Atelier Botanique
Prepare a structured bouquet of flowers especially for Mother’s Day, for a unique gift made with love.
L’événement Atelier floral Huriel a été mis à jour le 2026-04-22 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ
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