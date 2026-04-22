Atelier floral L’atelier Botanique Huriel

Huriel

Atelier floral

L’atelier Botanique 4 place du Monument-aux-Morts Huriel Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez partager un moment créatif et doux à l’Atelier Botanique

Préparez un bouquet de fleurs structuré spécial Fête des Mamans pour offrir un cadeau unique et fait avec amour.

.

L’atelier Botanique 4 place du Monument-aux-Morts Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 79 15 20 07 latelierbotani-que03@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and share a sweet and creative moment at Atelier Botanique

Prepare a structured bouquet of flowers especially for Mother’s Day, for a unique gift made with love.

L’événement Atelier floral Huriel a été mis à jour le 2026-04-22 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ