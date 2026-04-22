Lecture animée Ce que disent les fleurs Micro Folie Pays d’Huriel Huriel
Lecture animée Ce que disent les fleurs Micro Folie Pays d’Huriel Huriel samedi 4 juillet 2026.
Huriel
Lecture animée Ce que disent les fleurs
Micro Folie Pays d’Huriel 11 rue Jean de Brosse Huriel Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Lecture à haute voix George Sand Ce que disent les fleurs
par Lorenza, autrice, lectrice, animatrice marionnettes
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Micro Folie Pays d’Huriel 11 rue Jean de Brosse Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 52 72 micro-folie@cc-pays-huriel.com
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English :
Read aloud: George Sand Ce que disent les fleurs (What flowers say)
by Lorenza, author, reader, puppet animator
L’événement Lecture animée Ce que disent les fleurs Huriel a été mis à jour le 2026-04-22 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ