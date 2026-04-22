Lecture animée Ce que disent les fleurs Micro Folie Pays d’Huriel Huriel

Huriel

Lecture animée Ce que disent les fleurs

Micro Folie Pays d’Huriel 11 rue Jean de Brosse Huriel Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Lecture à haute voix George Sand Ce que disent les fleurs

par Lorenza, autrice, lectrice, animatrice marionnettes

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Micro Folie Pays d’Huriel 11 rue Jean de Brosse Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 52 72 micro-folie@cc-pays-huriel.com

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English :

Read aloud: George Sand Ce que disent les fleurs (What flowers say)

by Lorenza, author, reader, puppet animator

L’événement Lecture animée Ce que disent les fleurs Huriel a été mis à jour le 2026-04-22 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ