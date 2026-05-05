C’est un beau roman, Théâtre de Poche Graslin, Nantes

C’est un beau roman 15 – 24 octobre Théâtre de Poche Graslin Loire-Atlantique

Tarif plein 22€ – Tarif réduit 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T19:00:00+02:00 – 2026-10-15T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-24T21:00:00+02:00 – 2026-10-24T22:30:00+02:00

Genre : Road-trip comédie – Tout public à partir de 12 ans – Durée : 1h15

Léo, jeune vieux beau, prend en co-voiturage Anna, quinqua pimpante et généreuse pour égayer sa route jusqu’à Bordeaux.

Mais qui est vraiment Anna ? Est-elle là par hasard ?

Avec un zeste de mauvaise foi, un soupçon d’affection et beaucoup d’exubérance, cette road-comédie de Lilian Lloyd réserve bien des secousses !

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