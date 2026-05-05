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C’est un beau roman, Théâtre de Poche Graslin, Nantes

C’est un beau roman, Théâtre de Poche Graslin, Nantes

C’est un beau roman, Théâtre de Poche Graslin, Nantes jeudi 15 octobre 2026.

Lieu : Théâtre de Poche Graslin

Adresse : 5 Rue Lekain, 44000 Nantes

Ville : 44003 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 15 octobre 2026

Fin : samedi 24 octobre 2026

Tarif : Tarif plein 22€ - Tarif réduit 15€

C’est un beau roman 15 – 24 octobre Théâtre de Poche Graslin Loire-Atlantique

Tarif plein 22€ – Tarif réduit 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T19:00:00+02:00 – 2026-10-15T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-24T21:00:00+02:00 – 2026-10-24T22:30:00+02:00

Genre : Road-trip comédie – Tout public à partir de 12 ans – Durée : 1h15
Léo, jeune vieux beau, prend en co-voiturage Anna, quinqua pimpante et généreuse pour égayer sa route jusqu’à Bordeaux.
Mais qui est vraiment Anna ? Est-elle là par hasard ?
Avec un zeste de mauvaise foi, un soupçon d’affection et beaucoup d’exubérance, cette road-comédie de Lilian Lloyd réserve bien des secousses !

https://www.youtube.com/watch?v=2qcYEgEz-70

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Un road trip comédie théâtre spectacle

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