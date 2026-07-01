C’est-y possible !, Salle des fêtes, Merlines

Informations pratiques

C’est-y possible ! Dimanche 23 août, 11h00 Salle des fêtes Corrèze

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-23T11:00:00+02:00 – 2026-08-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-23T11:00:00+02:00 – 2026-08-23T12:00:00+02:00

Ce spectacle est un tour de contes issus du répertoire de la «Fraisie», paysanne, conteuse et chanteuse berrichonne. Deux conteuses s’allient pour faire sonner ces histoires pleines de malice et de poésie, avec leur langue d’aujourd’hui. Femmage à une conteuse pleine d’ardeur dont on devine encore les vifs échos à travers les mots d’Emilie Renoncet et Louise Toyer.

Tout public à partir de 6 ans

Durée 1h

Cie Beluette & Barda Cie

Dans le carde du Festival « Une journée qui Conte » du 22 au 25 août 2026 à Merlines.

Salle des fêtes 2 Pl. de la République, 19340 Merlines Merlines 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0603951748 »}, {« type »: « email », « value »: « zikonte@gmail.com »}]

Contes du répertoire d’Euphrasie Pichon Spectacle de conte Tout public