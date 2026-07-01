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Jeunes pousses, Salle des fêtes, Merlines

mardi 25 août 2026 · Salle des fêtes · Merlines

Jeunes pousses, Salle des fêtes, Merlines

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
2 Pl. de la République, 19340 Merlines
Ville
19340 Merlines
Département
Corrèze
Tarif
participation libre

Jeunes pousses Mardi 25 août, 11h00 Salle des fêtes Corrèze

participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T11:00:00+02:00 – 2026-08-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T11:00:00+02:00 – 2026-08-25T12:00:00+02:00

Contes du végétal pour oreilles vertes et tendres, pour se relier à tout ce qui pousse !
À partir de 5 ans – 45 minutes
Conteuse : Louise Toyer, Cie Beluette
Dans le cadre du Festival « Une journée qui Conte », du 22 au 25 août à Merlines.

Salle des fêtes 2 Pl. de la République, 19340 Merlines Merlines 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « zikonte@gmail.com »}]
Récital de conte spectacle de conte jeune public

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