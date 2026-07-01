Jeunes pousses, Salle des fêtes, Merlines

Informations pratiques

Jeunes pousses Mardi 25 août, 11h00 Salle des fêtes Corrèze

participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T11:00:00+02:00 – 2026-08-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-25T11:00:00+02:00 – 2026-08-25T12:00:00+02:00

Contes du végétal pour oreilles vertes et tendres, pour se relier à tout ce qui pousse !

À partir de 5 ans – 45 minutes

Conteuse : Louise Toyer, Cie Beluette

Dans le cadre du Festival « Une journée qui Conte », du 22 au 25 août à Merlines.

Salle des fêtes 2 Pl. de la République, 19340 Merlines Merlines 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « zikonte@gmail.com »}]

Récital de conte spectacle de conte jeune public