Jeunes pousses, Salle des fêtes, Merlines
mardi 25 août 2026 · Salle des fêtes · Merlines
Informations pratiques
Jeunes pousses Mardi 25 août, 11h00 Salle des fêtes Corrèze
participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T11:00:00+02:00 – 2026-08-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T11:00:00+02:00 – 2026-08-25T12:00:00+02:00
Contes du végétal pour oreilles vertes et tendres, pour se relier à tout ce qui pousse !
À partir de 5 ans – 45 minutes
Conteuse : Louise Toyer, Cie Beluette
Dans le cadre du Festival « Une journée qui Conte », du 22 au 25 août à Merlines.
Salle des fêtes 2 Pl. de la République, 19340 Merlines Merlines 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « zikonte@gmail.com »}]
Récital de conte spectacle de conte jeune public
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