Cet été à l’ancienne prison Jacques-Cartier, programme du mois de juillet, Ancienne prison Jacques-Cartier, Rennes

Cet été à l’ancienne prison Jacques-Cartier, programme du mois de juillet 3 – 26 juillet Ancienne prison Jacques-Cartier Ille-et-Vilaine

Gratuit et sans réservation

Soirées spéciales avec horaires et conditions spécifiques le samedi (billetterie)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T15:00:00+02:00 – 2026-07-03T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T15:00:00+02:00 – 2026-07-26T19:00:00+02:00

Le site Jacques-Cartier ouvre ses portes les week-ends cet été, du 19 juin au 26 juillet 2026.

Le bâtiment historique accueillera Collection 13, une exposition d’art contemporain faisant partie du dispositif » Exporama ». La grande cour extérieure accueillera des visites, des concerts, des ateliers nature, des jeux, à l’initiative d’acteurs associatifs investis dans le projet d’avenir du site.

Ouverture du vendredi au dimanche. Vendredi et samedi de 15h à 21h et dimanche de 15h à 19h

Jeudi 2 juillet

Festival des Tombées de la Nuit : Colorer la taule, création sonore et visuelle. Ouverture des portes à 22h15 et début du spectacle à 22h45. Vous êtes invités à plonger dans un univers total, pour une performance unique qui questionnera notre rapport à l’enfermement et à la privation de liberté.

Tarif plein : 5€ Tarif / Sortir ! : 2€ Billetterie disponible à partir de début juin sur lestombeesdelanuit.com.

Vendredi 3 juillet

De 15h à 21h, visite libre ou accompagnée par une médiatrice de l’exposition Collection 13 du Fonds Communal d’Art Contemporain, intégrée au dispositif Exporama. Entrée gratuite et sans inscription.

Festival des Tombées de la Nuit : Colorer la taule, création sonore et visuelle. Ouverture des portes à 22h15 et début du spectacle à 22h45. Vous êtes invités à plonger dans un univers total, pour une performance unique qui questionnera notre rapport à l’enfermement et à la privation de liberté.

Tarif plein : 5€ / Tarif Sortir ! : 2€ Billetterie disponible à partir de début juin sur lestombeesdelanuit.com.

Samedi 4 juillet

À partir de 15h et jusqu’en fin de soirée, déambulation et initiation au jonglage avec l’association Jongle&Rit.

De 15h à 17h30, l’association Urban Sketchers Rennes viendra dessiner à l’intérieur de l’ancienne prison.

À 15h30, visite guidée de l’ancienne prison proposée par Destination Rennes, visite payante et sur inscription sur le site : https://www.tourisme-rennes.com/sortir/la-prison-jacques-cartier/

À 18h, séance adultes et grands enfants (7 ans et +) : « En route ! » durée 1h10. De chemins buissonniers et voyages insolites, laissez-vous emporter par des récits surprenants, émouvants ou amusants. Par 2 à 3 conteurs, par Tisseurs de Contes.

De 15h à 21h, visite libre ou accompagnée par une médiatrice de l’exposition Collection 13 du Fonds Communal d’Art Contemporain, intégrée au dispositif Exporama. Entrée gratuite et sans inscription.

Festival des Tombées de la Nuit : Colorer la taule, création sonore et visuelle. Ouverture des portes à 22h15 et début du spectacle à 22h45. Dernière représentation, vous êtes invités à plonger dans un univers total, pour une performance unique qui questionnera notre rapport à l’enfermement et à la privation de liberté.

Tarif plein : 5€ / Tarif Sortir ! : 2€ Billetterie disponible à partir de début juin sur lestombeesdelanuit.com.

Dimanche 5 juillet

De 15h à 19h, animation proposée par Rennes-Jardin :

Conférence proposée par Philippe Violanti :« il était une fois… l’histoire de la vigne à Rennes et l’aventure du haut Quineleu ».

En parallèle, atelier « à la découverte des insectes »: présentation de spécimens, recherche et observations d’insectes par Hugo Fabre, doctorant en écologie. Accueil possible d’enfants par groupes successifs de 12 à 15, inscription sur place.

Autre atelier autour de la construction d’hôtels à insectes, par Jean-Claude Jarry, bénévole pour Rennes Jardin : 4 ateliers se succéderont accueillant 3 familles chacun, inscription obligatoire sur place.

Accès libre : planches à colorier, jeux de cartes…

À 15h30 puis à 17h, visite guidée de l’ancienne prison proposée par Destination Rennes, visite payante et sur inscription sur le site : https://www.tourisme-rennes.com/sortir/la-prison-jacques-cartier/

De 15h à 19h, visite libre ou accompagnée par une médiatrice de l’exposition Collection 13 du Fonds Communal d’Art Contemporain, intégrée au dispositif Exporama. Entrée gratuite et sans inscription.

Vendredi 10 juillet

Entre 15h et 17h avec un créneau toutes les 30 min (15h/15h30/16h/16h30), lectures à voix haute proposées par la Bibliothèque Champs-Manceaux, pour tout public.

À 15h30 et à 18h, visites guidées à deux voix proposées par l’association Cartier Libre. Aux côtés d’un médiateur et d’une personne ayant connu l’univers carcéral – ancien détenu ou ancien surveillant – partageant son regard sur les lieux.

De 15h à 21h, visite libre ou accompagnée par une médiatrice de l’exposition Collection 13 du Fonds Communal d’Art Contemporain, intégrée au dispositif Exporama. Entrée gratuite et sans inscription.

Samedi 11 juillet

À 15h30 puis à 17h, visite guidée de l’ancienne prison proposée par Destination Rennes, visite payante et sur inscription sur le site : https://www.tourisme-rennes.com/sortir/la-prison-jacques-cartier/

De 15h à 21h, visite libre ou accompagnée par une médiatrice de l’exposition Collection 13 du Fonds Communal d’Art Contemporain, intégrée au dispositif Exporama. Entrée gratuite et sans inscription.

Dimanche 12 juillet

De 15h à 19h, déambulation et initiation au jonglage avec l’association Jongle&Rit !

À 15h30 puis à 17h, visite guidée de l’ancienne prison proposée par Destination Rennes, visite payante et sur inscription sur le site : https://www.tourisme-rennes.com/sortir/la-prison-jacques-cartier/

Dès 17h avec la compagnie Talitrus, venez-vous replonger dans l’âme du site Jacques-Cartier à travers le théâtre d’improvisation. Récit improvisé rythmé par des archives, des musiques, des cartes postales. Tarif libre

De 15h à 19h, visite libre ou accompagnée par une médiatrice de l’exposition Collection 13 du Fonds Communal d’Art Contemporain, intégrée au dispositif Exporama. Entrée gratuite et sans inscription.

Vendredi 17 juillet

De 15h à 21h, animations proposées par le Cercle Paul Bert (activités sportives et tournoi de basket 3×3) , Par Tout Artiste (Atelier artistique “thaumatropes”), l’association Yeon Hap Dojang( taekwondo), les Petits débrouillards (ateliers scientifiques et créatifs).

De 15h à 21h, visite libre ou accompagnée par une médiatrice de l’exposition Collection 13 du Fonds Communal d’Art Contemporain, intégrée au dispositif Exporama. Entrée gratuite et sans inscription.

Samedi 18 juillet

De 15h à 21h, déambulation et initiation au jonglage avec l’association Jongle&Rit !

À 15h30 puis à 17h, visite guidée de l’ancienne prison proposée par Destination Rennes, visite payante et sur inscription sur le site : https://www.tourisme-rennes.com/sortir/la-prison-jacques-cartier/

De 15h à 21h, visite libre ou accompagnée par une médiatrice de l’exposition Collection 13 du Fonds Communal d’Art Contemporain, intégrée au dispositif Exporama. Entrée gratuite et sans inscription.

Dimanche 19 juillet

De 15h à 19h, déambulation et initiation au jonglage avec l’association Jongle&Rit !

À 15h30 puis à 17h, visite guidée de l’ancienne prison proposée par Destination Rennes, visite payante et sur inscription sur le site : https://www.tourisme-rennes.com/sortir/la-prison-jacques-cartier/

À 17h, venez danser au rythme de Kate Bush ! Un flashmob réunissant une trentaine de danseuses et danseurs seront présents dans la grande cour, animation proposée par l’association Olnaro.

De 15h à 19h, visite libre ou accompagnée par une médiatrice de l’exposition Collection 13 du Fonds Communal d’Art Contemporain, intégrée au dispositif Exporama. Entrée gratuite et sans inscription.

Vendredi 24 juillet

De 15h à 21h, visite libre ou accompagnée par une médiatrice de l’exposition Collection 13 du Fonds Communal d’Art Contemporain, intégrée au dispositif Exporama. Entrée gratuite et sans inscription.

Samedi 25 juillet

À 15h30 puis à 17h, visite guidée de l’ancienne prison proposée par Destination Rennes, visite payante et sur inscription sur le site : https://www.tourisme-rennes.com/sortir/la-prison-jacques-cartier/

De 14h à 22h, une Block party prendra place dans l’ancienne cour des sports de la prison, musiques et danses seront au rendez-vous avec le collectif Jackloaaa. Prix libre

De 15h à 21h, visite libre ou accompagnée par une médiatrice de l’exposition Collection 13 du Fonds Communal d’Art Contemporain, intégrée au dispositif Exporama. Entrée gratuite et sans inscription.

Dimanche 26 juillet

À 15h30 puis à 17h, visite guidée de l’ancienne prison proposée par Destination Rennes, visite payante et sur inscription sur le site : https://www.tourisme-rennes.com/sortir/la-prison-jacques-cartier/

De 15h à 19h, visite libre ou accompagnée par une médiatrice de l’exposition Collection 13 du Fonds Communal d’Art Contemporain, intégrée au dispositif Exporama. Entrée gratuite et sans inscription.

⚠️ Si mauvais temps, les animations peuvent être annulées (ne sont pas concernées les visites de l’exposition et les visites guidées).

Ancienne prison Jacques-Cartier 56 Bd Jacques Cartier, 35200 Rennes Rennes 35200 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.tourisme-rennes.com/sortir/la-prison-jacques-cartier/ »}]

Ouverture exceptionnelle cet été de l’ancienne prison Jacques-Cartier. Lieu ouvert tous les week-ends du 19 juin au 26 juillet. Plusieurs animations seront proposées pour tous.

Julien Mignot, Rennes Ville et Métropole