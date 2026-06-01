Cet été à l’ancienne prison Jacques-Cartier, programme du mois de juin, Ancienne prison Jacques-Cartier, Rennes

Cet été à l’ancienne prison Jacques-Cartier, programme du mois de juin 19 – 28 juin Ancienne prison Jacques-Cartier Ille-et-Vilaine

Gratuit et sans réservation

Soirées spéciales avec horaires et conditions spécifiques le samedi (billetterie)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T15:00:00+02:00 – 2026-06-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Le site Jacques-Cartier ouvre ses portes les week-ends cet été, du 19 juin au 26 juillet 2026.

Le bâtiment historique accueillera Collection 13, une exposition d’art contemporain faisant partie du dispositif » Exporama ». La grande cour extérieure accueillera des visites, des concerts, des ateliers nature, des jeux, à l’initiative d’acteurs associatifs investis dans le projet d’avenir du site.

Ouverture du vendredi au dimanche. Vendredi et samedi de 15h à 21h et dimanche de 15h à 19h

Vendredi 19 juin, à partir de 15h

De 15h à 21h, visite libre ou accompagnée par une médiatrice de l’exposition Collection 13 du Fonds Communal d’Art Contemporain, intégrée au dispositif Exporama. Entrée gratuite et sans inscription.

Samedi 20 juin

De 15h à 22h, les Circaciers prennent place à Jacques-Cartier. Avant de s’y installer d’ici l’automne 2026, ils proposeront plusieurs animations entre musique, bain chaud, initiation et démonstration d’anciennes machines à imprimer.

À 15h30, visite guidée de l’ancienne prison proposée par Destination Rennes, visite payante et sur inscription sur le site : https://www.tourisme-rennes.com/sortir/la-prison-jacques-cartier/

De 15h à 21h, visite libre ou accompagnée par une médiatrice de l’exposition Collection 13 du Fonds Communal d’Art Contemporain, intégrée au dispositif Exporama. Entrée gratuite et sans inscription.

Dimanche 21 juin

À 15h30 puis à 17h, visite guidée de l’ancienne prison proposée par Destination Rennes, visite payante et sur inscription sur le site : https://www.tourisme-rennes.com/sortir/la-prison-jacques-cartier/

De 15h à 19h, visite libre ou accompagnée par une médiatrice de l’exposition Collection 13 du Fonds Communal d’Art Contemporain, intégrée au dispositif Exporama. Entrée gratuite et sans inscription.

Vendredi 26 juin

De 15h à 17h30, venez assister aux répétitions des compagnies Dounia et Kali&Co avant leur représentation le dimanche 28 juin ! Entrée libre et gratuite

À partir de 17h45 et à raison d’un créneau toutes les 30 min (17h45/18h15/18h45/19h15/19h45/20h15). Venez partager avec Françoise Cognet membre de l’association Champs de Justice autour d’un tableau et lors de lectures flash, la vie, les espoirs, les colères de ceux qui sont passés en un lieu emblématique et mémoriel : Jacques-Cartier.

Vous pouvez rapporter un texte, un dessin ou un objet qui symbolise l’enfermement pour vous.

De 15h à 21h, visite libre ou accompagnée par une médiatrice de l’exposition Collection 13 du Fonds Communal d’Art Contemporain, intégrée au dispositif Exporama. Entrée gratuite et sans inscription.

Samedi 27 juin

À 15h30, visite guidée de l’ancienne prison proposée par Destination Rennes, visite payante et sur inscription sur le site : https://www.tourisme-rennes.com/sortir/la-prison-jacques-cartier/

À 17h, place à la lecture de contes. Venez découvrir les histoires contées par les membres de l’association Tisseurs de Contes. Séance jeune public ( 4-8 ans), « Drôles d’animaux », 45 min, dans la Cour aux fleurs. Tarif libre

Dès 18h, venez assister aux concerts de l’association La Maison qui Danse dans la grande cour. Entrée libre et gratuite

De 15h à 21h, visite libre ou accompagnée par une médiatrice de l’exposition Collection 13 du Fonds Communal d’Art Contemporain, intégrée au dispositif Exporama. Entrée gratuite et sans inscription.

Dimanche 28 juin

À partir de 15h et à raison d’un créneau toutes les 30 min (15h/15h30/16h/16h30). Venez partager avec Françoise Cognet membre de l’association Champs de Justice autour d’un tableau et lors de lectures flash, la vie, les espoirs, les colères de ceux qui sont passés en un lieu emblématique et mémoriel : Jacques-Cartier.

Vous pouvez rapporter un texte, un dessin ou un objet qui symbolise l’enfermement pour vous.

À 15h30, visite guidée de l’ancienne prison proposée par Destination Rennes, visite payante et sur inscription sur le site : https://www.tourisme-rennes.com/sortir/la-prison-jacques-cartier/

Dès 17h, venez assister à l’impromptu des compagnies Dounia et Kali&Co dans la Cour.

De 15h à 19h, visite libre ou accompagnée par une médiatrice de l’exposition Collection 13 du Fonds Communal d’Art Contemporain, intégrée au dispositif Exporama. Entrée gratuite et sans inscription.

⚠️ Si mauvais temps, les animations peuvent être annulées (ne sont pas concernées les visites de l’exposition et les visites guidées).

Ancienne prison Jacques-Cartier 56 Bd Jacques Cartier, 35200 Rennes Rennes 35200 Sud-Gare Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.tourisme-rennes.com/sortir/la-prison-jacques-cartier/ »}]

Ouverture exceptionnelle cet été de l’ancienne prison Jacques-Cartier. Lieu ouvert tous les week-ends du 19 juin au 26 juillet. Plusieurs animations seront proposées pour tous.

Julien Mignot, Rennes Ville et Métropole