Cet été à Maurepas Gayeulles Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes
mercredi 1 juillet 2026 · Place Lucie et Raymond Aubrac · Rennes
Informations pratiques
Cet été à Maurepas Gayeulles Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes 1 juillet – 26 août Ille-et-Vilaine
Entrée libre, gratuit
Des animations pour tous dans le quartier
**Des animations pour tous dans le quartier…**
**Mercredi 1er juillet de 14h à 19h**
Place Aubrac : Kéolis bus pour l’emploi, Caravane du sport, Prévention routière, Immersion pro, activités sportives, mur d’escalade, Les P’tits Débrouillards, jeux géants, structures gonflables.
**Mercredi 8 juillet de 15h à 21h**
A l’Agora du Gros Chêne : Caravane du sport, scène ouverte avec 808 Bloom *, * Inscription sur place ou sur insta, open_3.5.scene
**Vendredi 17 juillet de 15h à 19h**
Promenade Odette du Puigaudeau, ludothèque, structure gonflable, maquillage, Rue des Livres, Eau du bassin Rennais, concert, danse.
**Mercredi 26 août de 15h à 21h**
Place Aubrac : structures gonflables, ludothèque, boxe, multisports, La grande tablée (repas partagé)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-01T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-26T21:00:00.000+02:00
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Place Lucie et Raymond Aubrac Place Lucie et Raymond Aubrac Maurepas – Patton Rennes Ille-et-Vilaine
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