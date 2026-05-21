Cet été, au jardin avec La Balade des Livres La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon – Rennes Rennes Vendredi 3 juillet, 12h30 Ille-et-Vilaine

Journées ludiques, créatives et récréatives

Jeudi 2 et vendredi 3 juillet de 9h30 à 16h30

Accueil des classes UPE2A des écoles Liberté et Contour Saint-Aubin.

Découverte de l’école d’antan aux Archives départementales, le matin.

14h à 16h30 : jardin de la Villa ouvert à toutes et tous : jeux de cours de récré., écriture de poèmes, lectures d’histoires…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-03T12:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-03T16:30:00.000+02:00

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labalade.deslivres@wanadoo.fr

La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon – Rennes 47 rue Armand Rébillon – 35 Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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