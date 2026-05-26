Exposition « Sous la gazon viennent les décombres » PHAKT Rennes 3 juillet – 19 septembre Ille-et-Vilaine

Gratuit

En adoptant le point de vue d’un robot de tonte ou d’une plante rudérale, Manon Riet et Thomas Portier explorent zones pavillonnaires et friches urbaines.

En se mettant dans la peau d’un robot de tonte ou d’une plante rudérale, Manon Riet & Thomas Portier parcourent les zones pavillonnaires et friches urbaines. À travers vidéos, sculptures, jeu vidéo, et entrecroisant fiction et documentaire, cette exposition relate avec humour comment ces espaces reflètent notre façon d’investir le monde.

Depuis 2017, en duo tout comme dans leurs démarches respectives, Manon Riet & Thomas Portier développent des récits fictionnels à la frontière du documentaire. Nourries par des témoignages individuels, leurs vidéos, sculptures et installations proposent des formes sensibles qui interrogent nos manières d’être, d’habiter et de parcourir le monde. Ces dernières années, leurs recherches se sont concentrées sur les relations et les hybridations entre humain et animal, donnant lieu, au fil de résidences et de collaborations avec différents publics, à la constitution d’un corpus d’œuvres partagé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-03T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00.000+02:00

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PHAKT 5 place des Colombes rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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