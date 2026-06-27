Sous le gazon viennent les décombres PHAKT – Centre Culturel Colombier / Rennes Rennes
Sous le gazon viennent les décombres PHAKT – Centre Culturel Colombier / Rennes Rennes vendredi 3 juillet 2026.
Sous le gazon viennent les décombres PHAKT – Centre Culturel Colombier / Rennes Rennes 3 juillet – 19 septembre
À travers vidéos, sculptures et jeu vidéo, Thomas Portier et Manon Riet explorent les paysages du quotidien pour questionner nos façons d’habiter, de transformer et de partager les territoires.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-03T13:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00.000+02:00
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PHAKT – Centre Culturel Colombier / Rennes 5 place des Colombes 35000 RENNES Rennes
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