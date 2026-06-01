Cet été, au jardin avec La Balade des Livres, La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon – Rennes, Rennes

Cet été, au jardin avec La Balade des Livres Mardi 30 juin, 12h00 La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon – Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-30T12:00:00+02:00 – 2026-06-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-30T12:00:00+02:00 – 2026-06-30T17:00:00+02:00

Mardi 30 juin de 12h à 17h

Jardin de la Villa Beauséjour – Tout public

12h – 13h30 : Possibilité d’apporter son pique-nique.

13h30 – 17h Fabrication de papier, observation et croquis au jardin, écriture de poèmes, atelier graines à germer, origamis et pliages en papier, exposition, lectures, langage des fleurs, land art, découverte de livres botaniques…

La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon – Rennes 47 rue Armand Rébillon – 35 Rennes 35064 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « labalade.deslivres@wanadoo.fr »}]

Journées ludiques, créatives et récréatives jardin écriture

La Balade des Livres