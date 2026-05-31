Cet été, au jardin avec La Balade des Livres, La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon – Rennes, Rennes
Cet été, au jardin avec La Balade des Livres, La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon – Rennes, Rennes mercredi 8 juillet 2026.
Cet été, au jardin avec La Balade des Livres Mercredi 8 juillet, 11h00 La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon – Rennes Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T11:00:00+02:00 – 2026-07-08T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T11:00:00+02:00 – 2026-07-08T21:00:00+02:00
Mardi 7 juillet de 11h à 21h
Jardin de la Villa Beauséjour – Tout public
12h30 : Apéro dégustation de jus de plantes et bar à tisanes,
Visite guidée « Découvertes plantes médicinales et comestibles » du jardin, avec Anne, association La Loupiote
Possibilité d’apporter son pique-nique
Fabrication de papier, observation et croquis au jardin, écriture de poèmes, atelier graines à germer, origamis et pliages en papier, exposition, lectures, langage des fleurs, land art, découverte de livres botaniques…
La Balade des Livres – 47 rue Armand Rébillon – Rennes 47 rue Armand Rébillon – 35 Rennes 35064 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « labalade.deslivres@wanadoo.fr »}]
Journées ludiques, créatives et récréatives jardin lecture
La Balade des Livres
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