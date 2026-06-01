Cet été je lis Des lots de livres surprises prêtés par la médiathèque pour lire tout l’été ! Olemps mercredi 24 juin 2026.

Olemps

Cet été je lis Des lots de livres surprises prêtés par la médiathèque pour lire tout l’été !

69 Rue de la 7 77 salle 7-77, Olemps Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-24

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-06-24

La médiathèque d’Olemps propose aux enfants durant tout l’été un lot de livres surprises ! En plus des prêts habituels.

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69 Rue de la 7 77 salle 7-77, Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 51 00 mediatheque@olemps.fr

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English :

The Olemps Library is offering children a selection of surprise books all summer long! In addition to the usual loans.

L’événement Cet été je lis Des lots de livres surprises prêtés par la médiathèque pour lire tout l’été ! Olemps a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)