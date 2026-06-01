Cette musique ne joue pour personne, Piscine de Thônex, 1226 Thônex, Genève

Cette musique ne joue pour personne Samedi 22 août, 19h30 Piscine de Thônex, 1226 Thônex

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T19:30:00+02:00 – 2026-08-22T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-22T19:30:00+02:00 – 2026-08-22T22:30:00+02:00

Des films cultes, des comédies, des classiques et bien plus encore… à découvrir gratuitement dans des lieux uniques de notre ville.

Découvrez « Cette musique ne joue pour personne », une véritable comédie décalée.

Dans le Nord de la France, alors que sa femme Katia est comme hypnotisée par l’écran devant lequel elle passe ses journées, Jeff s’éprend de Roxanne, une caissière. Il lui déclare sa flamme par le biais de Neptune, un de ses hommes de main. Jeff charge par ailleurs Jacky de réclamer ses dettes à un mauvais payeur. Mais ce dernier a été tué d’une gifle assénée par sa femme Suzanne, une actrice bègue qui fait découvrir l’univers du théâtre à Jacky. Quant à Jésus et Poussin, ils intimident les condisciples de Jessica, la fille de Jeff, afin qu’ils viennent à une fête qu’elle organise.

Découvrez la bande-annonce ICI

Avec François Damiens, Ramzy Bedia, Vanessa Paradis

Petite restauration sur place

Piscine de Thônex

Samedi 22 août

⏰ Dès 19h30, projection à 20h30 (durée 1h50)

Dès 13 ans

Gratuit

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Cet été encore, préparez-vous à vivre une expérience cinématographique unique sous les étoiles !

Juliette Mauler