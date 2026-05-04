Cette nuit, une chouette m’a dit Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Rennes Samedi 23 mai, 20h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Avez-vous entendu parler d’une chouette blanche ? D’une araignée à plumes invitée au mariage du roi des oiseaux ? D’un méchant cô chez papy et mamie Colombe ?

Avec sa harpe et sa voix chaleureuse, **Morgane Le Cuff** va vous chanter des histoires et vous conter des chansons, en français et en gallo, pour les grands enfants ou lèz ptits qeniao!

​

​Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles. Accessible pour les personnes ne parlant pas gallo.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T21:20:00.000+02:00

1



Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

