Cette nuit, une chouette m’a dit Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Rennes
Cette nuit, une chouette m’a dit Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Rennes samedi 23 mai 2026.
Cette nuit, une chouette m’a dit Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Rennes Samedi 23 mai, 20h30 Ille-et-Vilaine
gratuit
Avez-vous entendu parler d’une chouette blanche ? D’une araignée à plumes invitée au mariage du roi des oiseaux ? D’un méchant cô chez papy et mamie Colombe ?
Avec sa harpe et sa voix chaleureuse, **Morgane Le Cuff** va vous chanter des histoires et vous conter des chansons, en français et en gallo, pour les grands enfants ou lèz ptits qeniao!
Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles. Accessible pour les personnes ne parlant pas gallo.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T21:20:00.000+02:00
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Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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