Chaillot Rencontre Ou l’art de faire œuvre commune Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris
Chaillot Rencontre Ou l’art de faire œuvre commune Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris mardi 15 septembre 2026.
Artistes associés
- Mohamed El Khatib, metteur en scène
- Sharon Eyal, chorégraphe
- MazelFreten, chorégraphes
- Léo Lérus, chorégraphe
- Julie Nioche, chorégraphe et ostéopathe
En partenariat avec Philosophie Magazine
Pour ouvrir la saison 26→27, Chaillot invite ses nouveaux artistes associés à un temps d’échange autour des enjeux d’hospitalité et de diversité. Comment accueillir, partager, faire œuvre commune ? Une rencontre vivante entre artistes et publics pour imaginer ensemble un théâtre plus ouvert et inclusif.
Le mardi 15 septembre 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit sous condition
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T21:30:00+02:00
fin : 2026-09-15T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-15T18:30:00+02:00_2026-09-15T20:00:00+02:00
Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris
https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/ou-lart-de-faire-oeuvre-commune-chaillot-rencontre +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot
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