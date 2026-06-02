Chaillot Rencontre Ou l’art de faire œuvre commune Chaillot – Théâtre national de la Danse Paris

Artistes associés

Mohamed El Khatib , metteur en scène

, metteur en scène Sharon Eyal , chorégraphe

, chorégraphe MazelFreten , chorégraphes

, chorégraphes Léo Lérus , chorégraphe

, chorégraphe Julie Nioche, chorégraphe et ostéopathe

En partenariat avec Philosophie Magazine

Pour ouvrir la saison 26→27, Chaillot invite ses nouveaux artistes associés à un temps d’échange autour des enjeux d’hospitalité et de diversité. Comment accueillir, partager, faire œuvre commune ? Une rencontre vivante entre artistes et publics pour imaginer ensemble un théâtre plus ouvert et inclusif.

Le mardi 15 septembre 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit sous condition

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T21:30:00+02:00

fin : 2026-09-15T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-15T18:30:00+02:00_2026-09-15T20:00:00+02:00

Chaillot – Théâtre national de la Danse 1, place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2026-2027/ou-lart-de-faire-oeuvre-commune-chaillot-rencontre +33153653000 https://www.facebook.com/theatre.chaillot https://www.facebook.com/theatre.chaillot



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