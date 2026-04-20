Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine de Pommier pommier Épargnes

Épargnes

Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine de Pommier

pommier Domaine de Pommier Épargnes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Les vignerons Royan Atlantique s’associent autour de l’événement “Chais d’ici” pour faire découvrir la richesse du terroir et partager leur passion.

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pommier Domaine de Pommier Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 31 07 39

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English :

Royan Atlantique?s winegrowers are joining forces for the ?Chais d?ici? event to showcase the richness of their terroir and share their passion.

L’événement Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine de Pommier Épargnes a été mis à jour le 2026-04-16 par Royan Atlantique