Parcours du Souffle Épargnes
Parcours du Souffle Épargnes samedi 16 mai 2026.
Épargnes
Parcours du Souffle
Épargnes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 16:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Sur sa route de 2310 kms qui séparent GOURDON (Lot) de la cité d’ABBEVILLE (Somme) et dans le cadre de son épreuve de 55 étapes d’environ chacune 42 kms, François BLÉRIOT traverse notre Charente Maritime lors de son PARCOURS DU SOUFFLE.
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Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 75 76 11 lions-clubcozes@orange.fr
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English :
On his 2310 km journey from GOURDON (Lot) to ABBEVILLE (Somme), François BLÉRIOT crosses our Charente Maritime region on his PARCOURS DU SOUFFLE, a 55-stage event of around 42 km each.
L’événement Parcours du Souffle Épargnes a été mis à jour le 2026-05-08 par Royan Atlantique
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