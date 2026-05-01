Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Parcours du Souffle Épargnes

Parcours du Souffle Épargnes samedi 16 mai 2026.

Ville : 17120 Épargnes

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Épargnes

Parcours du Souffle

Épargnes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 16:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Sur sa route de 2310 kms qui séparent  GOURDON (Lot) de la cité d’ABBEVILLE (Somme) et dans le cadre de son épreuve de 55 étapes d’environ chacune 42 kms, François BLÉRIOT traverse notre Charente Maritime lors de son PARCOURS DU SOUFFLE.
  .

Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 75 76 11  lions-clubcozes@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On his 2310 km journey from GOURDON (Lot) to ABBEVILLE (Somme), François BLÉRIOT crosses our Charente Maritime region on his PARCOURS DU SOUFFLE, a 55-stage event of around 42 km each.

L’événement Parcours du Souffle Épargnes a été mis à jour le 2026-05-08 par Royan Atlantique

À voir aussi à Épargnes (Charente-Maritime)