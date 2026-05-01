Épargnes

Parcours du Souffle

Épargnes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 16:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Sur sa route de 2310 kms qui séparent GOURDON (Lot) de la cité d’ABBEVILLE (Somme) et dans le cadre de son épreuve de 55 étapes d’environ chacune 42 kms, François BLÉRIOT traverse notre Charente Maritime lors de son PARCOURS DU SOUFFLE.

.

Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 75 76 11 lions-clubcozes@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On his 2310 km journey from GOURDON (Lot) to ABBEVILLE (Somme), François BLÉRIOT crosses our Charente Maritime region on his PARCOURS DU SOUFFLE, a 55-stage event of around 42 km each.

L’événement Parcours du Souffle Épargnes a été mis à jour le 2026-05-08 par Royan Atlantique