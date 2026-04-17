Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine Poncereau de Haut Domaine Poncereau de Haut Famille Benassy Épargnes

Épargnes

Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine Poncereau de Haut

Domaine Poncereau de Haut Famille Benassy 1 poncereau de Haut Épargnes Charente-Maritime

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

comprenant la balade, le repas et le concert.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Les vignerons Royan Atlantique s’associent autour de l’événement “Chais d’ici” pour faire découvrir la richesse du terroir et partager leur passion.

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Domaine Poncereau de Haut Famille Benassy 1 poncereau de Haut Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 73 63

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English :

Royan Atlantique?s winegrowers are joining forces for the ?Chais d?ici? event to showcase the richness of their terroir and share their passion.

L’événement Chais d’Ici 2026 Portes ouvertes au Domaine Poncereau de Haut Épargnes a été mis à jour le 2026-04-17 par Royan Atlantique